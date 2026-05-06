Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" изменил правила провоза пауэрбанков - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 06.05.2026
"Аэрофлот" изменил правила провоза пауэрбанков

"Аэрофлот" запретил сдавать пауэрбанки в багаж и провозить более 2 штук

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет "Аэрофлота" в небе
Самолет Аэрофлота в небе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет "Аэрофлота" в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Аэрофлот" внес изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах.
  • Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провезти только два аккумулятора.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах, теперь их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провезти только два аккумулятора, сообщил перевозчик.
«

"Вот основные правила перевозки пауэрбанков на воздушном судне: перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна... одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков", - говорится в сообщении.

Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Эксперт напомнил о правилах провоза пауэрбанков в самолетах
17 апреля, 17:32
Также внешние аккумуляторы нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки, а размещать их можно будет только в кармане или под сидением кресла, добавили в "Аэрофлоте".
При этом, если содержание лития в устройстве выше двух граммов, но ниже восьми граммов, оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании.
«

"Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 г и мощностью свыше 160 Втч пассажирам провозить запрещено. Их воздушная перевозка может производиться только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта", - отметили в авиакомпании.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами. В январе соответствующие рекомендации выпустила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Самолет авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Пассажирка рейса, где загорелся пауэрбанк, получила ожоги
4 июня 2025, 06:26
 
АэрофлотМеждународная организация гражданской авиацииМеждународная ассоциация воздушного транспорта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала