"Аэрофлот" изменил правила провоза пауэрбанков

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах, теперь их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провезти только два аккумулятора, сообщил перевозчик.
"Вот основные правила перевозки пауэрбанков на воздушном судне: перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна... одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков", - говорится в сообщении.
Также внешние аккумуляторы нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки, а размещать их можно будет только в кармане или под сидением кресла, добавили в "Аэрофлоте".
При этом, если содержание лития в устройстве выше двух граммов, но ниже восьми граммов, оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании.
"Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 г и мощностью свыше 160 Втч пассажирам провозить запрещено. Их воздушная перевозка может производиться только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта", - отметили в авиакомпании.
