"Аэрофлот" изменил правила провоза пауэрбанков

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах, теперь их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провезти только два аккумулятора, сообщил перевозчик.