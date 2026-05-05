04:59 05.05.2026
В Якутии добились возращения более десяти килограмм золота государству

Золотые слитки. Архивное фото
  • Прокуратура Якутии добилась через суд возврата коллекции золота весом 10,7 килограмма государству.
  • Золото незаконно находилось во владении компании «Якутскгеология».
  • Образцы золота первоначально относились к государственной собственности СССР, правопреемником которого в части федеральной собственности является Российская Федерация.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прокуратура Якутии добилась через суд возращения коллекции золота весом 10,7 килограмма, которое незаконно находилось во владении компании "Якутскгеология", государству, сообщило управление генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
"Коллекция золота общим весом более 10,7 килограмма, которые незаконно находились во владении АО "Якутскгеология"... Суд по иску прокуратуры региона истребовал из незаконного владения общества в пользу Российской Федерации в лице Гохрана России названные образцы драгоценных металлов общим весом 10,7 килограмма", - говорится в сообщении.
Как сообщает ГП РФ, в период с 1940 по 1990 годы в рамках геологического изучения недр государственными геологоразведочными предприятиями СССР были получены золотосодержащие образцы горных пород, лигатурное золото и эталонная коллекция золота.
Установлено, что образцы первоначально относились к государственной собственности СССР, правопреемником которого в части федеральной собственности является Российская Федерация. Документы, подтверждающие переход права собственности на указанное имущество компании "Якутскгеология", отсутствуют.
