В Якутии добились возращения более десяти килограмм золота государству

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прокуратура Якутии добилась через суд возращения коллекции золота весом 10,7 килограмма, которое незаконно находилось во владении компании "Якутскгеология", государству, сообщило управление генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Установлено, что образцы первоначально относились к государственной собственности СССР, правопреемником которого в части федеральной собственности является Российская Федерация. Документы, подтверждающие переход права собственности на указанное имущество компании "Якутскгеология", отсутствуют.