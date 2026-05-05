"Пойдешь на мясо". В Киеве накинулись на Зеленского из-за случая в зоне СВО

- Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин резко отреагировал на видео с избиением военнослужащего ВСУ его же командиром.
- Соскин призвал снять главкома ВСУ Александра Сырского с должности, считая, что он отдает подобные приказы.
"Да вы что творите? Это видео теперь по всем сетям будет расходиться. <…> И это украинская армия, христианская. Получается, ради этого вы живете. Пока Зеленский там разъезжает, вон какие дела внутри страны происходят. Вы посмотрите, что творится с этими вурдалаками, так называемыми военкомами. Им говорят: "Не выполнишь план, значит, сам пойдешь туда на мясо. Тебя так будут бить". Это же говорят командиры бригады. Вы что, за дураков всех считаете? Это же просто рабство, и вы хотите выиграть вот этим. А если они в вас начнут пулять, не думали?" — задался вопросом он.
"И до сих пор Зеленский слова не сказал. Ну, Сырский и не скажет. Это же надо было дожить до такого, чтобы такая скотобаза вылезла на кресла правящие. <…> Зеленский, кто ж тебе право дал такое? Где это в конституции написано? <…> А что ж вы, депутаты, все молчите? Ваши же дети следующие пойдут туда. Вы думаете, вам это сойдет с рук, что ли? Вас всех просто убьют. Молодец, Зеленский, классно получается. Я хочу посмотреть на его авторитет. Его будут, как чумного, обходить стороной", — резюмировал Соскин.