"Пойдешь на мясо". В Киеве накинулись на Зеленского из-за случая в зоне СВО - РИА Новости, 05.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 05.05.2026 (обновлено: 23:47 05.05.2026)
"Пойдешь на мясо". В Киеве накинулись на Зеленского из-за случая в зоне СВО

Соскин резко отреагировал на видео с избиением военнослужащего ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин резко отреагировал на видео с избиением военнослужащего ВСУ его же командиром.
  • Соскин призвал снять главкома ВСУ Александра Сырского с должности, считая, что он отдает подобные приказы.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала резко отреагировал на видео с избиением военнослужащего ВСУ своим же командиром.
"Да вы что творите? Это видео теперь по всем сетям будет расходиться. <…> И это украинская армия, христианская. Получается, ради этого вы живете. Пока Зеленский там разъезжает, вон какие дела внутри страны происходят. Вы посмотрите, что творится с этими вурдалаками, так называемыми военкомами. Им говорят: "Не выполнишь план, значит, сам пойдешь туда на мясо. Тебя так будут бить". Это же говорят командиры бригады. Вы что, за дураков всех считаете? Это же просто рабство, и вы хотите выиграть вот этим. А если они в вас начнут пулять, не думали?" — задался вопросом он.

Эксперт также призвал снять главкома ВСУ Александра Сырского с должности. По его мнению, именно он отдает подобные приказы.
"И до сих пор Зеленский слова не сказал. Ну, Сырский и не скажет. Это же надо было дожить до такого, чтобы такая скотобаза вылезла на кресла правящие. <…> Зеленский, кто ж тебе право дал такое? Где это в конституции написано? <…> А что ж вы, депутаты, все молчите? Ваши же дети следующие пойдут туда. Вы думаете, вам это сойдет с рук, что ли? Вас всех просто убьют. Молодец, Зеленский, классно получается. Я хочу посмотреть на его авторитет. Его будут, как чумного, обходить стороной", — резюмировал Соскин.

Ранее во вторник украинские СМИ сообщили, что военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко жестоко избили со связанными руками на глазах у других военных и сняли на видео.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Специальная военная операция на УкраинеКиевОлег СоскинАлександр СырскийЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
