Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что киевский режим не будет выполнять мирное соглашение с Россией из-за своей нелегитимности.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Если киевский режим подпишет мирное соглашение с Россией, он не станет его выполнять из-за собственной нелегитимности, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
«
"Политический режим, который установлен в Киеве, – нелегитимный. Ну ладно, махнем рукой, скажем: бог с вами, пусть кто угодно, но подпишет мирное соглашение. Но дальше-то что?" — написал он в Telegram-канале.
На угрозы Зеленского и ЕС ответит русская ракета
Вчера, 08:00
Азаров убежден, что режим Владимира Зеленского не будет выполнять взятые на себя обязательства.
«
"Он что, сменит свою сущность, этот режим? Он что, прекратит готовить свои вооруженные силы для дальнейшего противостояния с Россией и отвоевывания тех территорий, которые он сейчас согласится отдать? Перспектива на год-два", — считает экс-премьер.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.