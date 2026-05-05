Зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли втрое за десять лет

Квалифицированные рабочие в промышленности, строительстве и транспорте получали среднюю зарплату в 98,1 тысячи рублей, а в сельском хозяйстве и рыболовстве — 69,3 тысячи рублей, при этом у последних зафиксирован наиболее сильный рост зарплат среди всех профессиональных групп — в 3,5 раза.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Средние зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли за 10 лет более чем втрое - до 52,1 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Если на октябрь 2015 года трудовые доходы неквалифицированных рабочих составляли 15,5 тысячи рублей, то в 2025 году - 52,1 тысячи рублей. Еще два года назад они были на 14 тысяч меньше.

При этом в ряде регионов зарплаты значительно выше среднероссийского уровня. Так, на Чукотке они составляют 122,7 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 94,1 тысячи, в Москве - 85 тысяч, в Магаданской области - 82,7 тысячи, а на Камчатке - 81,3 тысячи.