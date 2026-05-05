Во Франции находят новые захоронения советских воинов, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активисты во Франции продолжают находить новые захоронения советских воинов и партизан.
- Финансирование восстановительных работ по уходу за заброшенными могилами затруднено со стороны Франции, и в основном помощь оказывают российские спонсоры.
- Посольство России во Франции в сотрудничестве с фондом «Наследие русского зарубежья» отреставрировало православную часовню и ряд захоронений на кладбище в Монморанси.
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Активисты во Франции продолжают находить новые захоронения советских воинов и партизан, но финансирование работ по восстановлению заброшенных могил затруднено, рассказал в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
По его словам, французская сторона не препятствует этой работе, но возможность ее государственного финансирования сейчас в определенной степени затруднена.
"Что касается поиска заброшенных захоронений, то местные французские активисты много помогают, участвуют в поиске, но надо признаться, что, конечно, реальных возможностей для финансирования каких-то восстановительных работ у них нет, поэтому в основном это, конечно, наши российские спонсоры", - указал он.
Посол отметил, что в этом году посольство во взаимодействии с фондом "Наследие русского зарубежья" отреставрировало на кладбище в Монморанси православную часовню и целый ряд захоронений. Также восстановлен надгробный памятник на могиле активной участницы французского сопротивления Софьи Носович.