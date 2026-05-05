Во Франции находят новые захоронения советских воинов, заявил посол

Посольство России во Франции в сотрудничестве с фондом «Наследие русского зарубежья» отреставрировало православную часовню и ряд захоронений на кладбище в Монморанси.

ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Активисты во Франции продолжают находить новые захоронения советских воинов и партизан, но финансирование работ по восстановлению заброшенных могил затруднено, рассказал в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

"Работает активно ассоциация "Русская память". Они в северо-восточной части Франции , которая граничит с Германией , где были основные лагеря и где действовали многие партизанские отряды наши, тоже находят все новые и новые захоронения, то есть процесс этот не останавливается", - рассказал посол.

По его словам, французская сторона не препятствует этой работе, но возможность ее государственного финансирования сейчас в определенной степени затруднена.

"Что касается поиска заброшенных захоронений, то местные французские активисты много помогают, участвуют в поиске, но надо признаться, что, конечно, реальных возможностей для финансирования каких-то восстановительных работ у них нет, поэтому в основном это, конечно, наши российские спонсоры", - указал он.