Рейтинг@Mail.ru
Во Франции находят новые захоронения советских воинов, заявил посол - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 05.05.2026
Во Франции находят новые захоронения советских воинов, заявил посол

Посол Мешков: во Франции находят новые захоронения советских воинов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты во Франции продолжают находить новые захоронения советских воинов и партизан.
  • Финансирование восстановительных работ по уходу за заброшенными могилами затруднено со стороны Франции, и в основном помощь оказывают российские спонсоры.
  • Посольство России во Франции в сотрудничестве с фондом «Наследие русского зарубежья» отреставрировало православную часовню и ряд захоронений на кладбище в Монморанси.
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Активисты во Франции продолжают находить новые захоронения советских воинов и партизан, но финансирование работ по восстановлению заброшенных могил затруднено, рассказал в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Работает активно ассоциация "Русская память". Они в северо-восточной части Франции, которая граничит с Германией, где были основные лагеря и где действовали многие партизанские отряды наши, тоже находят все новые и новые захоронения, то есть процесс этот не останавливается", - рассказал посол.
По его словам, французская сторона не препятствует этой работе, но возможность ее государственного финансирования сейчас в определенной степени затруднена.
"Что касается поиска заброшенных захоронений, то местные французские активисты много помогают, участвуют в поиске, но надо признаться, что, конечно, реальных возможностей для финансирования каких-то восстановительных работ у них нет, поэтому в основном это, конечно, наши российские спонсоры", - указал он.
Посол отметил, что в этом году посольство во взаимодействии с фондом "Наследие русского зарубежья" отреставрировало на кладбище в Монморанси православную часовню и целый ряд захоронений. Также восстановлен надгробный памятник на могиле активной участницы французского сопротивления Софьи Носович.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
ФРГ выполняет обязательства по воинским захоронениям, заявил посол Нечаев
2 мая, 17:10
 
ФранцияРоссияГерманияАлексей Мешков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала