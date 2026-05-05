Дисквалификация Заболотного будет концом его карьеры, считает Колосков

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Ситуация с положительным результатом допинг-теста у форварда московского "Спартака" Антона Заболотного похожа на недоразумение, но если игрока дисквалифицируют, то это приведет к завершению его карьеры, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В воскресенье "Спартак" сообщил, что 34-летний футболист сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его к соревнованиям. Итоговое решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что игрок на протяжении карьеры принимал лекарство для сосудов и уведомлял об этом РУСАДА, но на последних сборах близкие купили ему лекарство в очень похожей упаковке, в котором содержались запрещенные вещества.
"Сначала надо разобраться, что это за допинг и при каких обстоятельствах Заболотный его принял. Я убежден, что это не было целенаправленное употребление допинга для повышения работоспособности или чего-то другого. Ему это не надо, у него работоспособности хватает", - сказал Колосков.
"Значит, это какое-то недоразумение, и мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время оно было каким-то образом объяснено, чтобы он избежал дисквалификации. Потому что возможное отстранение на два года, конечно, приведет к завершению карьеры Заболотного", - добавил собеседник агентства.