Рейтинг@Mail.ru
Дисквалификация Заболотного будет концом его карьеры, считает Колосков - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:15 05.05.2026
Дисквалификация Заболотного будет концом его карьеры, считает Колосков

Колосков: возможная дисквалификация Заболотного будет концом его карьеры

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Колосков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У форварда московского "Спартака" Антона Заболотного положительный результат допинг-теста.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что эта ситуация похожа на недоразумение.
  • Он отметил, что дисквалификация Заболотного будет концом его карьеры.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Ситуация с положительным результатом допинг-теста у форварда московского "Спартака" Антона Заболотного похожа на недоразумение, но если игрока дисквалифицируют, то это приведет к завершению его карьеры, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В воскресенье "Спартак" сообщил, что 34-летний футболист сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его к соревнованиям. Итоговое решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что игрок на протяжении карьеры принимал лекарство для сосудов и уведомлял об этом РУСАДА, но на последних сборах близкие купили ему лекарство в очень похожей упаковке, в котором содержались запрещенные вещества.
"Сначала надо разобраться, что это за допинг и при каких обстоятельствах Заболотный его принял. Я убежден, что это не было целенаправленное употребление допинга для повышения работоспособности или чего-то другого. Ему это не надо, у него работоспособности хватает", - сказал Колосков.
"Значит, это какое-то недоразумение, и мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время оно было каким-то образом объяснено, чтобы он избежал дисквалификации. Потому что возможное отстранение на два года, конечно, приведет к завершению карьеры Заболотного", - добавил собеседник агентства.
Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Стало известно, кто будет защищать Заболотного в допинговом деле
4 мая, 14:28
 
ФутболСпортВячеслав КолосковРУСАДАРоссийский футбольный союз (РФС)Антон ЗаболотныйСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала