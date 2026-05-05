Дисквалификация Заболотного будет концом его карьеры, считает Колосков

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Ситуация с положительным результатом допинг-теста у форварда московского "Спартака" Антона Заболотного похожа на недоразумение, но если игрока дисквалифицируют, то это приведет к завершению его карьеры, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Значит, это какое-то недоразумение, и мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время оно было каким-то образом объяснено, чтобы он избежал дисквалификации. Потому что возможное отстранение на два года, конечно, приведет к завершению карьеры Заболотного", - добавил собеседник агентства.