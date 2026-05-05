В Забайкалье ликвидировали канал связи украинских колл-центров

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Канал связи украинских колл-центров, с помощью которого мошенники похитили у россиян более 30 миллионов рублей, ликвидировали в Забайкальском крае, сообщает антитеррористическая комиссия региона.
"В результате совместной операции сотрудников УФСБ и УМВД России по Забайкальскому краю выявлено и пресечено функционирование теневого телекоммуникационного оборудования, которое использовалось украинскими колл-центрами для совершения дистанционного мошенничества против граждан России... Общий финансовый ущерб (от их действия - ред.) превысил 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при помощи этого оборудования совершено более 30 случаев мошенничества. Установлено, что жители края добровольно превратили обычные квартиры в Чите и Краснокаменске в пункты международного обмана.
"Получая инструкции от зарубежных кураторов, они устанавливали так называемые сим-боксы, благодаря которым злоумышленники из Украины могли звонить россиянам с подставных местных номеров телефонов. Звонок шел из-за границы, но на экране высвечивался привычный код родного города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая маскировка позволяла аферистам выдавать себя за сотрудников банков и даже правоохранительных органов, усыпляя бдительность жертв.
Организаторы преступной схемы задержаны, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, добавили в комиссии.
