Световые спектакли будут показывать на фасаде здания в центре Ярославля

10:35 05.05.2026
Световые спектакли будут показывать с 8 мая на фасаде здания в центре Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Световые спектакли начнут показывать с 8 мая на фасаде исторического здания в центре Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"С 8 мая в Ярославле начинаются проекционные представления на фасаде дома призрения ближнего на улице Кирова, 8/10. Световые спектакли будут посвящены истории этого здания, всей Ярославской области, а также Дню Победы. Начало – каждый вечер в 22.00 и 22.30", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Губернатор подчеркнул, что проекционные показы на Кирова – часть проводимой областным правительством большой системной работы по архитектурно-художественной подсветке.
"Мы последовательно оформляем знаковые здания, памятники, общественные пространства по всему региону. Подсветка позволяет по-новому раскрывать как современные объекты, так и исторические, формируя единый привлекательный облик городов и сел. К этой работе активно привлекаем собственников. Запустили программу компенсации затрат на установку подсветки", - рассказал Евраев.
По его словам, участники программы могут возместить до 30% расходов, но не более 3 миллионов рублей на один объект. В этом году на эти цели правительством области выделено 30 миллионов рублей.
Министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что в 2026 году в регионе планируется реализовать еще порядка 50 проектов по подсветке зданий и сооружений. В числе объектов – Вознесенские казармы и здание театрального института в Ярославле, флигель усадьбы купца Чистова в Мышкине, ансамбль Никитского монастыря в Переславль-Залесском округе. Также работы продолжатся на территории Толгского монастыря, где подсветку установят на Крестовоздвиженской церкви.
"Проекционные представления – это один из вариантов архитектурно-художественной подсветки, который позволяет по-новому раскрыть ее возможности. Это современный формат, сочетающий свет, звук и содержание. Кроме того, это отличный вариант мини-представления на свежем воздухе, возможность провести вечер в центре города и почувствовать атмосферу праздника", - цитирует Чуркина пресс-служба.
По данным регионального министра, всего за время реализации программы подсветкой в Ярославской области оформлено порядка 240 объектов.
