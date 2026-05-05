Световые спектакли будут показывать на фасаде здания в центре Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Световые спектакли начнут показывать с 8 мая на фасаде исторического здания в центре Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"С 8 мая в Ярославле начинаются проекционные представления на фасаде дома призрения ближнего на улице Кирова, 8/10. Световые спектакли будут посвящены истории этого здания, всей Ярославской области, а также Дню Победы. Начало – каждый вечер в 22.00 и 22.30", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что проекционные показы на Кирова – часть проводимой областным правительством большой системной работы по архитектурно-художественной подсветке.

"Мы последовательно оформляем знаковые здания, памятники, общественные пространства по всему региону. Подсветка позволяет по-новому раскрывать как современные объекты, так и исторические, формируя единый привлекательный облик городов и сел. К этой работе активно привлекаем собственников. Запустили программу компенсации затрат на установку подсветки", - рассказал Евраев.

По его словам, участники программы могут возместить до 30% расходов, но не более 3 миллионов рублей на один объект. В этом году на эти цели правительством области выделено 30 миллионов рублей.

Министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что в 2026 году в регионе планируется реализовать еще порядка 50 проектов по подсветке зданий и сооружений. В числе объектов – Вознесенские казармы и здание театрального института в Ярославле, флигель усадьбы купца Чистова в Мышкине, ансамбль Никитского монастыря в Переславль-Залесском округе. Также работы продолжатся на территории Толгского монастыря, где подсветку установят на Крестовоздвиженской церкви.

"Проекционные представления – это один из вариантов архитектурно-художественной подсветки, который позволяет по-новому раскрыть ее возможности. Это современный формат, сочетающий свет, звук и содержание. Кроме того, это отличный вариант мини-представления на свежем воздухе, возможность провести вечер в центре города и почувствовать атмосферу праздника", - цитирует Чуркина пресс-служба.