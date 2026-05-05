"Начали думать головой". Решение Японии по России вызвало переполох в Сети - РИА Новости, 05.05.2026
19:34 05.05.2026 (обновлено: 20:26 05.05.2026)

"Начали думать головой". Решение Японии по России вызвало переполох в Сети

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкер Voyager с российской нефтью с проекта "Сахалин-2" пришвартовался у порта Кикума в префектуре Эхиме.
  • Японские читатели Yahoo News Japan положительно отреагировали на прибытие первого танкера с российской нефтью.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Японские читатели Yahoo News Japan положительно отреагировали на прибытие в страну первого танкера с российской нефтью.
"Япония не должна относиться к России как к врагу. Это современное государство с умелыми лидерами", — написал пользователь.
"А как пели-то, как пели... когда конфликт между Россией и Украиной только начинался, наши СМИ уговаривали правительство отказаться от интересов страны. Ну не идиотизм?", — обрушился с критикой другой комментатор.
"Кажется, на Украину всем уже наплевать. Соединенные Штаты больше не могут позволить себе оказывать ей военную помощь", — отметил третий.
"Спасибо, Россия! Самая близкая к нам страна, которую пытаются сделать такой далекой", — высказался еще один.
"Что ж, правительство Японии однозначно выбрало Россию, а не Украину. Неужели правительство наконец-то начало думать головой?", — заключили читатели.
Накануне газета "Санкэй" сообщала, что танкер Voyager с российской нефтью с проекта "Сахалин-2" пришвартовался у порта Кикума в префектуре Эхиме. По данным издания, судно доставило нефть на объект компании Taiyo Oil, прекратившей закупки российской нефти после 2022 года.
Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского Минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысяч баррелей).
В декабре 2025 года Минфин США разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечалось, что все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию.
