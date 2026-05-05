Японский депутат Судзуки назвал Россию великой державой

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки заявил, что считает Россию великой державой, обладающей значительными ресурсами и устойчивостью.
"Уровень самообеспечения продовольствием 100%. Или же есть энергоресурсы… Если так рассуждать, то у меня складывается ощущение, что Россия - великая держава и обладает силой", - отметил он на встрече с журналистами.