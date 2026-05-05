Японский депутат сравнил Россию с екодзуна, призвав Украину знать свою меру

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки сравнил Россию с екодзуна — высшим рангом в сумо — и заявил, что Украине следует учитывать реальное соотношение сил.
"Говоря проще, если Россия — это екодзуна, то что тогда Украина? Если сравнивать, разве соотношение сил не значительно слабее? В Японии есть выражение "не знать своих пределов", но, на мой взгляд, самое разумное — действовать в соответствии со своими возможностями", - отметил он на встрече с журналистами.