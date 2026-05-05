Доставку грузов для тундровиков с помощью дрона протестировали на Ямале
10:18 05.05.2026 (обновлено: 10:52 05.05.2026)
Доставку грузов для тундровиков с помощью дрона протестировали на Ямале

САЛЕХАРД, 5 мая – РИА Новости. Доставку грузов беспилотниками в тундру по заказу кочевников впервые протестировали в Ямало-Ненецком автономном округе, с итогами эксперимента ознакомился губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с участниками федеральной платформы "Госвышка", сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, встреча прошла по итогам трехдневной экспедиции, в ходе которой студенты и кураторы проекта "Добрый дрон" апробировали доставку грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов в условиях тундры. Эксперимент заключался в доставке в заранее неизвестную точку, поскольку передвижение оленеводов делает фиксированные маршруты невозможными. Координаты получателя передавались в момент оформления заказа.
"Обеспечить возможность доставки грузов для кочевников из нескольких факторий – важный для нашего региона опыт. Со временем он может быть масштабирован на другие регионы с аналогичной Ямалу региональной спецификой. Доставка запчастей для месторождений, медикаментов с ограниченным сроком годности для отдаленных поселений в сжатые сроки – все это в недалеком будущем может стать реальностью", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Проект "Добрый дрон", уточняют в правительстве региона, направлен на внедрение устойчивой технологии доставки жизненно важных товаров для коренных малочисленных народов Севера. Команда из более чем 40 студентов федеральной платформы "Госвышка" разработала специальное приложение, позволяющее тундровикам оформлять заказы товаров. В перспективе планируется доставка грузов на расстояние до 50 километров.
Кроме того, студенты планируют организовать доставку на дистанцию до 15 килограммов в картонных коробках, которые кочевники смогут использовать для растопки печей. Также рассматривается возможность заказа через смс и расчетов с помощью электронных кошельков. На встрече участники проекта поделились планами презентовать итоги своей работы в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
 
