В "Единой России" заявили, что продолжат программу социальной газификации

17:05 05.05.2026
Якушев: "Единая Россия" продолжит программу социальной газификации

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
  • «Единая Россия» совместно с «Газпромом» продолжит программу социальной догазификации населенных пунктов РФ.
  • Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что в рамках программы газ приходит в большое количество домовладений по всей стране.
  • Якушев подчеркнул долгосрочный характер программы социальной догазификации и продолжение совместной работы с «Газпромом».
ТОРЖОК, 5 мая - РИА Новости. "Единая Россия" совместно с "Газпромом" продолжит программу социальной догазификации населенных пунктов РФ, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
"Большая программа, которую мы реализуем по поручению президента - это социальная догазификация. В рамках нее сегодня газ приходит в огромное количество домовладений нашей большой страны", - сказал Якушев журналистам.
Он отметил, что в разных точках России люди могут по несколько десятков лет ждать газ, а когда его получают - открыто говорят об улучшении качества своей жизни.
"С "Газпромом" мы будем продолжать эту программу, программа эта носит долгосрочный характер. В рамках нее и в рамках нашей народной партийной программы будем продолжать совместную работу", - отметил секретарь Генсовета ЕР.
