В Одессе прогремел новый взрыв

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.