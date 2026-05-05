В Нижнем Новгороде "оживят" всероссийскую выставку 1896 года

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Мультиформатную экспозицию "Великая Всероссийская", посвященную 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, откроют в Нижнем Новгороде 29 мая, при этом она будет "ожившей" благодаря современным технологиям, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он рассказал, что экспозицию "Великая Всероссийская" разместят в одном из старинных пакгаузов, сохранившихся с проходившей 130 лет назад выставки и установленных на Стрелке – месте слияния Оки и Волги. В экспозиции будут представлены подлинные предметы, которые экспонировались в Нижнем Новгороде в 1896 году.

"Разработка концепции нашей выставки шла около двух лет. Участники команды не только поднимали архивные материалы, искали подлинные экспонаты, бывшие свидетелями того эпохального события 130 лет назад. Мы не ограничиваемся витринами и артефактами. На выставке будет виртуальная экскурсия, которая позволит погрузиться в пространство выставочного городка и павильона 130-летней давности. Будет работать приложение с дополненной реальностью, которое позволит оживить макет территории выставки, созданной с помощью 3D-печати", - рассказал глава региона.

По его словам, специалистами было выполнено несколько интеграций с помощью искусственного интеллекта. "Таким образом можно будет получить, например, свой портрет из 1896 года или посетить выставку с виртуальным экскурсоводом", - отметил Никитин.

Он рассказал, что выставка в Пакгаузах начнет работу 29 мая и завершится 4 ноября. Но это будет не единственное событие, приуроченное к юбилейной дате, поскольку программа состоит из двух десятков мероприятий, площадками которых станут музеи Нижнего Новгорода и Москвы, а также театры.