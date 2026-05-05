Свыше 3 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплаты к юбилею

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 3 тысяч семей получили выплату к юбилею совместной жизни в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, могут оформить в регионе единовременную выплату от 5 до 9 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от количества совместно прожитых лет: за 50 лет супружеской жизни — 5 тысяч рублей, за 55 лет — 6 тысяч, за 60 лет — 7 тысяч, за 65 лет — 8 тысяч, за 70 лет и более — 9 тысяч рублей.

"В Подмосковье с начала года уже более 3 тысяч семей получили выплату к юбилею совместной жизни. Как правило, большая часть — это семьи, которые отпраздновали полувековой юбилей, но есть и супруги, отметившие 70-летие совместной жизни", — указал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что это те люди, которые смогли пронести любовь сквозь долгие годы и вдохновить своим примером потомков. В этом году общая сумма перечисленных средств на эту меру поддержки превысила 21 миллион рублей.

Право на выплату имеет семейная пара, зарегистрированная по месту жительства в Подмосковье. Пособие назначается одному из супругов и не зависит от уровня дохода.

Оформить выплату можно через региональный портал госуслуг. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и указать банковские реквизиты для перечисления средств. Сделать это нужно в течение года со дня юбилея.