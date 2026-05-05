Рейтинг@Mail.ru
Свыше 3 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплаты к юбилею - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:29 05.05.2026
Свыше 3 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплаты к юбилею

Свыше 3 тысяч семей Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСемейная пара
Семейная пара - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Семейная пара
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 3 тысяч семей получили выплату к юбилею совместной жизни в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, могут оформить в регионе единовременную выплату от 5 до 9 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от количества совместно прожитых лет: за 50 лет супружеской жизни — 5 тысяч рублей, за 55 лет — 6 тысяч, за 60 лет — 7 тысяч, за 65 лет — 8 тысяч, за 70 лет и более — 9 тысяч рублей.
"В Подмосковье с начала года уже более 3 тысяч семей получили выплату к юбилею совместной жизни. Как правило, большая часть — это семьи, которые отпраздновали полувековой юбилей, но есть и супруги, отметившие 70-летие совместной жизни", — указал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что это те люди, которые смогли пронести любовь сквозь долгие годы и вдохновить своим примером потомков. В этом году общая сумма перечисленных средств на эту меру поддержки превысила 21 миллион рублей.
Право на выплату имеет семейная пара, зарегистрированная по месту жительства в Подмосковье. Пособие назначается одному из супругов и не зависит от уровня дохода.
Оформить выплату можно через региональный портал госуслуг. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и указать банковские реквизиты для перечисления средств. Сделать это нужно в течение года со дня юбилея.
Преимущество программы — после первого обращения последующие выплаты к новым юбилейным датам будут приходить автоматически. Супругам не нужно повторно подавать заявления и собирать документы — система сама назначит пособие и переведет деньги на счет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)бракСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала