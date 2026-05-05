В Совфеде предложили сократить новогодние выходные в пользу майских - РИА Новости, 05.05.2026
01:48 05.05.2026
В Совфеде предложили сократить выходные на Новый год в пользу майских праздников

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Айрат Гибатдинов предложил сократить новогодние выходные в пользу майских праздников.
  • Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники будут длиться 11 дней, а майские — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
  • Гибатдинов считает, что равномерное распределение праздничных дней между зимним и весенним периодами сделает использование выходных более удобным.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости предложил сократить выходные во время новогодних праздников в пользу майских.
Ранее Минтруд РФ опубликовал производственный календарь на 2027 год. Согласно документу, новогодние праздники продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января, в то время как в мае россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
"На мой взгляд, стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями", - сказал Гибатдинов.
По словам сенатора, во время майских праздников, когда устанавливается хорошая погода, многие люди планируют отдых на природе и поездки за город. Однако, добавил он, из-за разрыва между праздничными днями людям "приходится возвращаться на работу буквально на несколько дней".
"Самым справедливым и объективным решением могло бы стать равномерное распределение праздничных дней между зимним и весенним периодами. Такой подход позволит сохранить привычный объем выходных, но сделать их использование более удобным", - констатировал политик.
ОбществоАйрат ГибатдиновМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
