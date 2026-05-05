В Совфеде предложили сократить новогодние выходные в пользу майских

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости предложил сократить выходные во время новогодних праздников в пользу майских.

По словам сенатора, во время майских праздников, когда устанавливается хорошая погода, многие люди планируют отдых на природе и поездки за город. Однако, добавил он, из-за разрыва между праздничными днями людям "приходится возвращаться на работу буквально на несколько дней".