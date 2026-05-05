"В номер к нему не зайти": Вяльбе назвала имя самого скрытного лыжника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что ей было сложно найти общий язык с трехкратным серебряным призером Игр в Сочи Максимом Вылегжаниным.
- Вяльбе отметила, что в профессиональном плане отношения с Вылегжаниным остаются отличными.
- Елена Вяльбе сравнила характеры разных великих лыжников, заметив, что каждый из них по-своему непрост.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости призналась, что из великих российских лыжников тяжелее всего ей было найти общий язык с трехкратным серебряным призером Игр в Сочи Максимом Вылегжаниным.
"Думаю, что с Максом Вылегжаниным (было сложнее всего найти общий язык). – призналась Вяльбе. - Он очень сложный человек. У меня не было с ним такого контакта, как с Легковым. Хотя, как с Легковым, такого вообще ни с кем не было. Не было с Максом и такого контакта, как с Серегой Устюговым. Мне кажется, я ни разу с ним вот так не села чай попить. Хотя со всеми могу. Зайти в номер, посидеть и поговорить – такого тоже не было. Самый закрытый человек".
При этом, глава ФЛГР подчеркнула, что в профессиональном плане отношения с Вылегжаниным как были, так и остаются отличными.
"Все они со своими характерами. И каждый раз думаешь: "Как с предыдущим было легко!" Когда ушел Легков, а пришел Устюгов. Потом пришел Большунов, и думаешь: "Господи, да Устюгов просто золото был!" Это нормально. Простых великих не бывает. Легков – как пурга, ему все время надо куда-то нестись, все со всеми обсудить. И Максим, из которого клешнями ничего не вытащишь", - отметила Вяльбе.