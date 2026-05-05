В Энергодаре беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.
Глава города также опубликовал фото многоквартирного дома с выбитыми окнами на верхних этажах.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о не менее чем семи атаках БПЛА противника на Энергодар во вторник. Часть беспилотников была сбита на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. По информации Пухова, целью беспилотников было здание горадминистрации, легкие ранения получила жительница города.