В Энергодаре беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом - РИА Новости, 05.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 05.05.2026
В Энергодаре беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом

Пухов: беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Энергодаре

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом.
  • По предварительной информации, пострадавших в результате попадания нет.
  • Целью беспилотников было здание горадминистрации, легкие ранения получила жительница города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, предварительно, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Тяжелый день. Город подвергается множественным атакам ВСУ, сохраняется высокая угроза новых ударов. Зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Глава города также опубликовал фото многоквартирного дома с выбитыми окнами на верхних этажах.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о не менее чем семи атаках БПЛА противника на Энергодар во вторник. Часть беспилотников была сбита на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. По информации Пухова, целью беспилотников было здание горадминистрации, легкие ранения получила жительница города.
