Полковник ВСУ сбежал с украденным деньгами

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Полковник ВСУ сбежал с украденными у военнослужащих деньгами и разворованными средствами ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Скандально известный депутат рады Марьяна Безуглая подтвердила информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра, которого сняли с занимаемой должности после освобождения группировкой "Север" посёлка Ветеринарное. Политик уверена, что полковнику Шныру просто дали забрать "общак" с украденными у военнослужащих деньгами и разворованными средствами ВСУ", – сообщил источник.
По его словам, бывший комбриг ВСУ выходил на связь с территории Львовской области.
"Также Безуглая сообщает, что сняты с занимаемых должностей два командира батальона и заместитель комбрига", – добавил источник.