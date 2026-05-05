Бойцы "Севера" уничтожили более 200 БПЛА ВСУ в Харьковской области в апреле - РИА Новости, 05.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 05.05.2026
Бойцы "Севера" уничтожили более 200 БПЛА ВСУ в Харьковской области в апреле

  • Мобильные огневые группы 71-й дивизии группировки "Север" уничтожили в Харьковской области более 200 беспилотников ВСУ в апреле.
  • Среди них более 110 дронов типа "Баба-Яга".
  • Поражение воздушных целей осуществляли из стрелкового оружия, а также с применением системы тарана и дистанционного подрыва при помощи FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью.
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Мобильные огневые группы 71-й дивизии группировки "Север" ликвидировали в Харьковской области свыше 200 беспилотников ВСУ в апреле, сообщил РИА Новости заместитель командира зенитно-ракетного дивизиона с позывным Тит.
По его словам, поражение воздушных целей осуществлялось из стрелкового оружия, а также с применением системы тарана и дистанционного подрыва при помощи FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью. Он отметил, что работа велась как днем, так и ночью, в том числе с использованием беспилотников с тепловизионными камерами.
"В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле было уничтожено более 200 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 110 типа "Баба-Яга", - сказал Тит.
Собеседник агентства рассказал, что мобильные огневые группы ликвидируют цели из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами, а обнаружение дронов происходит по инфракрасной сигнатуре, что упрощает их выявление.
"У нас у каждой группы свой сектор, который они контролируют, но эти сектора как бы накладываются друг на друга, благодаря чему две группы прикрывают друг друга, а пролет дронов становится крайне маловероятным. Плюс, личный состав слаженный, ребята опытные. Да и на местности все ориентируются, потому и удаются такие результаты", - отметил Тит.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
