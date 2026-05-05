Бойцы "Севера" уничтожили более 200 БПЛА ВСУ в Харьковской области в апреле

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Мобильные огневые группы 71-й дивизии группировки "Север" ликвидировали в Харьковской области свыше 200 беспилотников ВСУ в апреле, сообщил РИА Новости заместитель командира зенитно-ракетного дивизиона с позывным Тит.

По его словам, поражение воздушных целей осуществлялось из стрелкового оружия, а также с применением системы тарана и дистанционного подрыва при помощи FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью. Он отметил, что работа велась как днем, так и ночью, в том числе с использованием беспилотников с тепловизионными камерами.

"В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле было уничтожено более 200 беспилотников различных типов ВСУ Харьковской области , в том числе более 110 типа "Баба-Яга", - сказал Тит.

Собеседник агентства рассказал, что мобильные огневые группы ликвидируют цели из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами, а обнаружение дронов происходит по инфракрасной сигнатуре, что упрощает их выявление.