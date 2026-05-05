ВСУ за неделю выпустили по Херсонской области 850 боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая выпустили по гражданским объектам в Херсонской области не менее 850 боеприпасов.

Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа.

В результате прямого попадания и детонации дрона во дворе жилого дома ранения получили трое детей 10, 11 и 15 лет, 15-летний мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ выпустили 850 боеприпасов по гражданским объектам в Херсонской области за неделю с 27 апреля по 3 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 850 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа.

"Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам", - указал посол.

Он также отметил рост числа атак операторов дронов вооруженных формирований Украины (ВФУ) на густонаселенные кварталы и частный сектор.