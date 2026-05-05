06:31 05.05.2026
ВСУ удерживают военных на позициях в Сумской области заградительным огнем

РИА Новости: ВСУ удерживают военных в Сумской области заградительным огнем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ были вынуждены вернуться на позиции из-за заградительного огня.
  • Заградительный огонь вели подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.
  • Военным ВСУ угрожают физическим уничтожением в случае попыток выхода с позиций.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подразделения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, пытавшиеся покинуть свои позиции, были вынуждены вернуться из-за заградительного огня, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, заградительный огонь вели подразделения 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.
"Вражеские подразделения 119-й обр ТерО, пытавшиеся сбежать из населенного пункта, загнаны обратно на позиции заградительным огнем националистов 425-го ошп", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в ВСУ военным угрожают для предотвращения их бегства.
"Вместе с бутылками питьевой воды и продуктами питания солдаты территориальной обороны получают записки с угрозами физического уничтожения в случае попыток выхода с позиций", - уточнили в силовых структурах.
