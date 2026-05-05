08:37 05.05.2026 (обновлено: 09:00 05.05.2026)
Гусев: над Воронежской областью сбили 17 БПЛА за ночь

  • Над Воронежской областью сбили 17 беспилотников за ночь.
  • Обломки БПЛА оборвали провода линий электропередач, 160 человек временно оставались без света, но повреждения уже устранили, сообщил губернатор Александр Гусев.
ВОРОНЕЖ, 5 мая – РИА Новости. Семнадцать украинских БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, в одном из районов были повреждены ЛЭП, 160 человек оставались без света, повреждения уже устранили, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над тремя городами и шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном районе обломки сбитого БПЛА оборвали провода линий электропередач. Без света временно оставались 160 человек; повреждения уже устранены", - сообщил Гусев в своем канале на платформе "Макс".
