Над Воронежской областью сбили 17 БПЛА за ночь

ВОРОНЕЖ, 5 мая – РИА Новости. Семнадцать украинских БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, в одном из районов были повреждены ЛЭП, 160 человек оставались без света, повреждения уже устранили, сообщил губернатор Александр Гусев.