Во Внуково скорректировали режим ограничений на полеты

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, режим ограничений скорректирован, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.