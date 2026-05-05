Внуково на фоне ограничений подготовил для пассажиров воду и коврики

18:36 05.05.2026
Внуково на фоне ограничений на полеты подготовил для пассажиров воду и коврики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорт «Внуково» ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
  • Для удобства пассажиров в аэропорту организована выдача воды и ковриков.
  • В терминале «Внуково» доступны игровые пространства для детей, комната матери и ребенка, медпункт, зарядные станции и другие удобства для комфортного ожидания.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" на фоне действия временных ограничений и необходимости согласовывать вылет и прилет рейсов организовал предоставление воды и ковриков для пассажиров, сообщила воздушная гавань.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во "Внуково" в 15.20 мск, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию.
"Уважаемые пассажиры! Для вашего удобства организована выдача воды и ковриков. Коврики вы можете получить в чистой зоне вылета непосредственно у выходов на посадку. Вода предоставляется в общей зоне у стойки информации, а также на третьем этаже в зоне ожидания", - говорится в сообщении.
Также в терминале "Внуково" для комфортного ожидания доступны игровые пространства для детей, круглосуточно работающие комната матери и ребенка и медпункт, почти 30 зарядных станций и фонтанчики с водой, отметили в аэропорту.
Пассажиры также могут воспользоваться бизнес-залами и капсульными отелями в терминале, добавили во "Внуково".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Названы аэропорты, не обслуживающие рейсы по соображениям безопасности
Вчера, 14:17
 
