Распад коалиции Мерца станет лучшим исходом для ФРГ, заявила Вагенкнехт

БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт полагает, что распад нынешней правящей немецкой коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем стал бы лучшим исходом для Германии.

Фридрих Мерц находится у власти уже год, и остается только надеяться, что гражданам ( ФРГ - ред.) не придется пережить второй…Лучшим для Германии был бы распад этой провальной коалиции, пока нанесенный ею ущерб еще можно исправить", - написала Вагенкнехт в соцсети Х

Политик подвергла критике курс, проводимый Мерцем и вице-канцлером ФРГ от СДПГ Ларсом Клингбайлем, указав, что он "разрушает страну и народ".