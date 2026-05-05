Распад коалиции Мерца станет лучшим исходом для ФРГ, заявила Вагенкнехт

19:36 05.05.2026
Вагенкнехт: распад коалиции Мерца стал бы лучшим исходом для Германии

© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
  • Сара Вагенкнехт считает, что распад правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем стал бы лучшим исходом для Германии.
  • Вагенкнехт критикует курс, проводимый Мерцем и вице-канцлером ФРГ Ларсом Клингбайлем, указывая, что он "разрушает страну и народ".
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт полагает, что распад нынешней правящей немецкой коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем стал бы лучшим исходом для Германии.
"Фридрих Мерц находится у власти уже год, и остается только надеяться, что гражданам (ФРГ - ред.) не придется пережить второй…Лучшим для Германии был бы распад этой провальной коалиции, пока нанесенный ею ущерб еще можно исправить", - написала Вагенкнехт в соцсети Х.
Политик подвергла критике курс, проводимый Мерцем и вице-канцлером ФРГ от СДПГ Ларсом Клингбайлем, указав, что он "разрушает страну и народ".
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.
