Пентагон ожидает, что новые суда пройдут через Ормуз в ближайшие дни - РИА Новости, 05.05.2026
15:26 05.05.2026
Пентагон ожидает, что новые суда пройдут через Ормуз в ближайшие дни

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон ожидает, что новые суда пройдут через Ормузский пролив в ближайшие дни.
  • Торговые суда под флагом США уже прошли через Ормузский пролив, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что новые суда пройдут через Ормузский пролив в ближайшие дни в рамках операции США "Проект Свобода", заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"По состоянию на сегодняшнее утро, как уже упоминалось ранее, торговые суда под флагом США прошли через пролив, и мы ожидаем, что в ближайшие дни еще больше судов сделают это", - заявил Кейн в ходе брифинга в Пентагоне.
