Пентагон ожидает, что новые суда пройдут через Ормуз в ближайшие дни

- Пентагон ожидает, что новые суда пройдут через Ормузский пролив в ближайшие дни.
- Торговые суда под флагом США уже прошли через Ормузский пролив, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что новые суда пройдут через Ормузский пролив в ближайшие дни в рамках операции США "Проект Свобода", заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.