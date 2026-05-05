15:41 05.05.2026
Экс-жена Гуфа отреагировала на закрытие дела против рэпера

Анохина после закрытия дела против Гуфа заявила, что их сын увидится с отцом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певица и телеведущая Айза Анохина
Певица и телеведущая Айза Анохина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский областной суд прекратил уголовное дело Гуфа о самоуправстве.
  • Айза Анохина, бывшая жена репера, заявила, что их общий сын Сэм теперь сможет увидеться с отцом.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывшая жена рэпера Guf (Алексея Долматова) Айза Анохина отреагировала на закрытие уголовного дела в отношении ее бывшего мужа, отметив, что теперь их общий сын Сэм сможет увидеться с отцом.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Московский областной суд прекратил уголовное дело рэпера о самоуправстве.
«
"Ура! Уголовное дело Гуфа закрыто! Сэм увидится с папой", - написала она в своем Telegram-канале.
По версии следствия, в октябре 2024 года Guf и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.
Рэпера и его друга сперва обвинили в грабеже, но затем суд по просьбе прокурора переквалифицировал статью на менее тяжкую - самоуправство.
