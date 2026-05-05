02:17 05.05.2026
Юрист назвал популярные уловки банков при выдаче кредитов

Юрист Хаминский: банки пользуются тем, что заемщики не читают кредитные договоры

Вывеска банка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти половина заемщиков не читают кредитные договоры при онлайн-оформлении, и банки этим пользуются, навязывая страховки и платные опции.
  • Перед подписанием кредитного договора необходимо проверить полную стоимость кредита и наличие дополнительных услуг, убедившись, что они не подключены автоматически.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Почти половина заемщиков не читают кредитные договоры при онлайн-оформлении, и банки этим пользуются, навязывая страховки и платные опции. О том, как распознать уловки, агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.
"Перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно проверить полную стоимость кредита и наличие дополнительных услуг: страховок, СМС-информирования, "пакетов сервиса". Убедитесь, что они не подключены автоматически", — пояснил эксперт.
С сентября 2025 года заранее проставленная отметка о согласии на допуслуги в онлайн-форме является нарушением. Если вам всё же навязали услуги, обратитесь в банк с заявлением об отказе и возврате денег — действует "период охлаждения". При отказе банка жалуйтесь в Банк России или Роспотребнадзор. Внимательное чтение договора — главная защита от переплат, заключил Хаминский.
Александр Хаминский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика, Кредит, Кредиты
 
 
