Юрист назвал популярные уловки банков при выдаче кредитов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Почти половина заемщиков не читают кредитные договоры при онлайн-оформлении, и банки этим пользуются, навязывая страховки и платные опции. О том, как распознать уловки, агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.
"Перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно проверить полную стоимость кредита и наличие дополнительных услуг: страховок, СМС-информирования, "пакетов сервиса". Убедитесь, что они не подключены автоматически", — пояснил эксперт.
С сентября 2025 года заранее проставленная отметка о согласии на допуслуги в онлайн-форме является нарушением. Если вам всё же навязали услуги, обратитесь в банк с заявлением об отказе и возврате денег — действует "период охлаждения". При отказе банка жалуйтесь в Банк России или Роспотребнадзор. Внимательное чтение договора — главная защита от переплат, заключил Хаминский.
