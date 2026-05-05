На Украине боевик ВСУ, избивший сослуживца, скрылся из части

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жестоко избивший военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко боевик скрылся из воинской части, сообщила военная служба правопорядка (ВСП) ВСУ на своей официальной странице в соцсети Facebook*.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Маленко жестоко избили со связанными руками на глазах у других военных. В соцсетях утверждали, что к избиению Маленко мог быть причастен подполковник, командир бригады Станислав Лучанов, ранее занимавший должность начальника штаба одного из отдельных штурмовых полков.

"Что касается военнослужащего, причастного к совершению избиения. Установлено, что им является солдат, оператор БПЛА одного из подразделений, который после совершения правонарушения самовольно оставил военную часть. Ориентировка по его задержанию направлена во все подразделения ВСП и Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по розыску. Назначена служебная проверка", - говорится в опубликованном сообщении.

По информации службы, потерпевший доставлен в медицинское учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.