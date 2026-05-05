На Украине боевик ВСУ, избивший сослуживца, скрылся из части

18:42 05.05.2026
На Украине боевик ВСУ, избивший сослуживца, скрылся из воинской части

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевик, избивший военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко, скрылся из воинской части.
  • ВСУ опровергли причастность командира бригады к избиению, заявив, что военнослужащего избил оператор БПЛА.
  • Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, его состояние удовлетворительное.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Жестоко избивший военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко боевик скрылся из воинской части, сообщила военная служба правопорядка (ВСП) ВСУ на своей официальной странице в соцсети Facebook*.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Маленко жестоко избили со связанными руками на глазах у других военных. В соцсетях утверждали, что к избиению Маленко мог быть причастен подполковник, командир бригады Станислав Лучанов, ранее занимавший должность начальника штаба одного из отдельных штурмовых полков.
ВСУ опровергли причастность к избиению командира бригады, заявив, что военнослужащего избил оператор БПЛА.
"Что касается военнослужащего, причастного к совершению избиения. Установлено, что им является солдат, оператор БПЛА одного из подразделений, который после совершения правонарушения самовольно оставил военную часть. Ориентировка по его задержанию направлена во все подразделения ВСП и Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по розыску. Назначена служебная проверка", - говорится в опубликованном сообщении.
По информации службы, потерпевший доставлен в медицинское учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
