Глава парламента Крыма прокомментировал планы по военной реформе на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая мая - РИА Новости. Намерение Владимира Зеленского провести военную реформу на Украине демонстрирует, что власти страны стремятся к продолжению конфликта "до последнего украинца" и не заботятся о будущем народа, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Реформа Зеленского преследуют одну цель - продолжение военного конфликта до последнего украинца. А до последнего украинца еще есть дистанция. Эта реформа — очередной план смерти украинцев и уничтожения остатков Украины . Все их планы - это планы Запада, а ему выгодно продолжать воевать", - сказал Константинов

По его словам, в реформе нет ни одного пункта о будущем Украины и ее народа, его развитии и сохранении.