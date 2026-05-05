Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал планы Владимира Зеленского по проведению военной реформы на Украине.
- Он заявил, что реформа направлена на продолжение военного конфликта и не содержит пунктов о будущем Украины и ее народа.
- По словам Константинова, реформа соответствует интересам Запада, которому выгодно продолжение войны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая мая - РИА Новости. Намерение Владимира Зеленского провести военную реформу на Украине демонстрирует, что власти страны стремятся к продолжению конфликта "до последнего украинца" и не заботятся о будущем народа, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Реформа Зеленского преследуют одну цель - продолжение военного конфликта до последнего украинца. А до последнего украинца еще есть дистанция. Эта реформа — очередной план смерти украинцев и уничтожения остатков Украины. Все их планы - это планы Запада, а ему выгодно продолжать воевать", - сказал Константинов.
По его словам, в реформе нет ни одного пункта о будущем Украины и ее народа, его развитии и сохранении.
"Мол, давайте повысим зарплаты, демобилизуем. А между строк читается: еще есть невыловленное население, надо его довыловить и отправить на фронт", - уточнил глава парламента.