Жители Полтавской области остались без газа из-за повреждения предприятия

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 3500 потребителей в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения на фоне повреждения промышленного предприятия, сообщает глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
"Повреждено промышленное предприятие. Без газоснабжения остались 3480 абонентов", - написал Дякивнич в своем Telegram-канале.
Также он сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры. Район, где это произошло, не уточняется.
