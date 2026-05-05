Рейтинг@Mail.ru
Жители Полтавской области остались без газа из-за повреждения предприятия - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 05.05.2026 (обновлено: 09:06 05.05.2026)
Жители Полтавской области остались без газа из-за повреждения предприятия

Дякивнич: в Полтавской области около 3500 потребителей остались без газа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Горелка газовой плиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 3480 абонентов в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения из-за повреждения промышленного предприятия.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 3500 потребителей в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения на фоне повреждения промышленного предприятия, сообщает глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
"Повреждено промышленное предприятие. Без газоснабжения остались 3480 абонентов", - написал Дякивнич в своем Telegram-канале.
Также он сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры. Район, где это произошло, не уточняется.
Украинский пожарный на месте взрыва в Полтаве - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В Полтаве прогремели взрывы
2 мая, 22:04
 
В миреПолтавская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала