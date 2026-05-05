Жители Полтавской области остались без газа из-за повреждения предприятия

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 3500 потребителей в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения на фоне повреждения промышленного предприятия, сообщает глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

"Повреждено промышленное предприятие. Без газоснабжения остались 3480 абонентов", - написал Дякивнич в своем Telegram-канале.

Также он сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры. Район, где это произошло, не уточняется.