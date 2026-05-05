Нашему параду Победы европейцы решили состроить козью морду и попытались транслировать угрозы. На арене их шапито: Зеленский в маечке, облокотившись на Макрона (да, того самого, кто еще год должен хозяйничать в Елисейском дворце), заявил, мол, что-то там такое "может прилететь на этом параде" (цитата сказанного).

Сегодня в сообществе еэсовских артикулированная в наш адрес угроза совершить теракт в отношении мирного населения есть дипломатическая норма. И одновременно — согласованная внешнеполитическая позиция собравшихся за круглым столом. Опровержений, выражения несогласия, отповеди в категорической форме не последовало же? Значит, ни у кого возражений не было.

Наступила ясность.

Ясность прекрасна тем, что не оставляет место ни очкам розового цвета, ни иллюзиям. Тем самым, которые про еэсовское "никогда больше". Стало быть, Европа готова совершить то, о чем сообщил Зеленский.

Европа готова совершить теракт в момент проведения парада Победы. Нет, естественно, у них ничего не получится. Не выйдет. Не срастется. Но ход мыслей, как в бородатом анекдоте, должен вытрясти последние крохи евроидеализма из чьих-то не вполне крепких мозгов.

Сегодня Европа, пока, с ее точки зрения, не готовая к прямому боестолкновению с нами, выкаблучивается по полной. Снабжая киевских немыслимыми по любым меркам и точно невозвратными кредитами, суммы которых уже давно перевалили за сотни миллиардов евро, она покупает себе несколько лет подготовки. Цель — измотать нас. Любым способом. Естественно, что это тоже невозможно в принципе, но планы составлены, деньги выделены.

Поэтому в момент подготовки к параду Победы наши мирные города киевские террористы-исполнители обстреливают по указаниям европейских террористов-планировщиков. Беспилотники, которые сбивают наша ПВО и наши славные зенитчики, — это не конвенциональное оружие, применяемое на поле боя. Их назначение — не только убить и разрушить, но и запугать.

Запугивание, нагнетание паники, провоцирование тревожности для достижения политических целей (а война с нами Запада — это продолжение политики иными средствами) есть первый и главный признак терроризма. И первое и главное оружие террористов.

Мы миндальничаем, боясь кого-то обидеть, и поэтому не всегда называем вещи своими именами.

А именно: Рубикон в противостоянии с нами ЕС перешел в момент не введения каких-то там санкций. Мы их и не заметили — цифры и макроэкономические маркеры сомневающимся в помощь.

Еэсовские перешли Рубикон, когда, наплевав на собственных граждан, на свои финансы, на плачевную нищету собственной казны, все-таки извернулись ужом и денег Зеленскому — на терроризм — выписали. Про то, что десятки миллиардов пойдут на что-то такое в бюджете подлатать, пусть рассказывают тем, у кого на носу розовые окуляры.

ЕС, Брюссель , 27 стран-членов выписали 90-миллиардный чек, чтобы нас убивать и терроризировать. Чтобы наши хлеборобы на Белгородчине и в курском приграничье боялись бы выводить на пашни тракторы. Чтобы в русских селах люди опасались выходить на улицу. Чтобы в городах и поселках, если и когда по соображениям безопасности отключали бы интернет, все бы начинали трястись от ужаса.

Вот что на самом деле сказал Зеленский. И вот за что ему еэсовские отсыпали денег.

Ослабить хватку страха, если и когда он индуцируется паникерами-трусами, безумно сложно. Поддаться тревоге и панике сегодня означает, что день нашей новой победы может быть отодвинут во времени. Мы точно не можем себе позволить это допустить.