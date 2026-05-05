В Турции представили межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету

СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Турецкое министерство обороны впервые представило на выставке оборонпрома SAHA новейшую разработку - межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan дальностью полета до 6 тысяч километров, передает корреспондент РИА Новости.

Ракету представили на открывшейся в Стамбуле во вторник международной выставке оборонной промышленности.

"Дальность полета составляет 6 тысяч километров, ракета способна достичь скорости от 9 до 25 Махов и приводится в движение четырьмя двигателями", - сообщили РИА Новости на стенде минобороны.

В качестве топлива для ракеты используется тетраксид диазота N204. Ракета способна нести до трех тонн взрывчатки.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер , выступая на выставке, заявил, что ракета, первая в своем роде, сейчас играет роль сдерживающего фактора. "Но пусть никто не сомневается, что при необходимости мы ее применим без раздумий", - заявил министр.