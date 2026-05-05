В Турции представили межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету
18:12 05.05.2026 (обновлено: 23:37 05.05.2026)
В Турции представили межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция представила новейшую разработку — межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan.
  • Дальность полета ракеты составляет 6 тысяч километров, она способна достичь скорости от 9 до 25 Махов.
  • Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что ракета играет роль сдерживающего фактора, но при необходимости ее могут применить.
СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости, Заман Рамазанов. Турецкое министерство обороны впервые представило на выставке оборонпрома SAHA новейшую разработку - межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan дальностью полета до 6 тысяч километров, передает корреспондент РИА Новости.
Ракету представили на открывшейся в Стамбуле во вторник международной выставке оборонной промышленности.
"Дальность полета составляет 6 тысяч километров, ракета способна достичь скорости от 9 до 25 Махов и приводится в движение четырьмя двигателями", - сообщили РИА Новости на стенде минобороны.
В качестве топлива для ракеты используется тетраксид диазота N204. Ракета способна нести до трех тонн взрывчатки.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер, выступая на выставке, заявил, что ракета, первая в своем роде, сейчас играет роль сдерживающего фактора. "Но пусть никто не сомневается, что при необходимости мы ее применим без раздумий", - заявил министр.
Выставка оборонной промышленности SAHA проходит в Стамбуле с 5 по 9 мая, в ней принимают участие делегации из более 120 стран. Турецкие корпорации представляют на выставке свои последние достижения.
