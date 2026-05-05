В Туркменистане стартовала акция "Георгиевская ленточка"

АШХАБАД, 5 мая – РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник в Туркмении, все желающие могут получить ленту в Русском доме в Ашхабаде до 9 мая включительно, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро , собраны сотни историй молодых людей о том, как их семьей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".

Георгиевская ленточка является репликой традиционной георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России

Россотрудничество принимает участие в акции "Георгиевская ленточка" совместно с медиагруппой "Россия сегодня" с 2009 года.