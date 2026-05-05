14:27 05.05.2026 (обновлено: 14:28 05.05.2026)

В Туркменистане стартовала акция "Георгиевская ленточка"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Акция "Георгиевская ленточка"
  • В Туркмении стартовала акция "Георгиевская ленточка", получить ленту можно в Русском доме в Ашхабаде до 9 мая включительно.
  • Одновременно с акцией "Георгиевская ленточка" в Русском доме стартовала всероссийская акция "Стена памяти".
АШХАБАД, 5 мая – РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник в Туркмении, все желающие могут получить ленту в Русском доме в Ашхабаде до 9 мая включительно, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.
"В Туркменистане проходит ежегодная акция "Георгиевская ленточка"… все желающие могут получить символ Победы до 9 мая включительно", – говорится в сообщении.
Одновременно с этим в Русском доме стартовала всероссийская акция "Стена памяти".
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семьей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
Георгиевская ленточка является репликой традиционной георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России.
Россотрудничество принимает участие в акции "Георгиевская ленточка" совместно с медиагруппой "Россия сегодня" с 2009 года.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека стали Героями Советского Союза, а 15 - полными кавалерами ордена Славы.
