АТОР рассказала о самых бюджетных маршрутах для зарубежного отдыха

11:25 05.05.2026
АТОР: Турция и Египет стали самыми бюджетными маршрутами для отдыха россиян

  • Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха российских туристов в мае.
  • Стоимость десятидневного тура на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, а в Египет — от 112,1 тысячи рублей.
  • С бюджетом до 300 тысяч рублей на двоих можно рассмотреть такие направления, как Филиппины, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха российских туристов в мае: стоимость десятидневного тура на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в то время как в Египет - от 112,1 тысячи, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Самыми дешевыми направлениями на май стали Турция и Египет. Самые дешевые туры в мае предлагаются с вылетом из Москвы в Турцию – от 83 тысяч рублей на двоих в отель категории четыре звезды с типом питания "все включено", - сказали в АТОР.
При этом тур в Шарм-эш-Шейх можно приобрести по цене от 112,1 тысячи рублей на двоих на 9-10 дней с перелетом и завтраками.
В ассоциации отметили, что имея возможность потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, можно рассматривать много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам, Китай (Хайнань), Индию (Гоа) и Шри-Ланку. Так, стоимость отдыха в Китае в мае начинается от 113,9 тысячи рублей, в то время как во Вьетнаме - от 118,5 тысячи, в Таиланде - от 125,4 тысячи, в Индии - от 139,6 тысячи, а на Шри-Ланке - от 147,8 тысячи рублей.
"Менее чем за 200 тысяч рублей на двоих с перелетом можно отдохнуть в мае в таких популярных пляжных странах как Индонезия (Бали) и Малайзия (Лангкави)", - также указали в АТОР.
Отмечается, что десятидневный тур на двоих на Бали можно приобрести по минимальной цене 155,6 тысячи рублей, а в Лангкави - от 176,1 тысячи рублей.
"Туристы, которые готовы потратить на пляжный отдых в мае до 300 тысяч рублей на двоих, могут смело рассматривать Филиппины, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий", - отметили в ассоциации.
По их данным, стоимость отдыха в мае на Мальдивах начинается от 203,1 тысячи рублей на двоих на десять ночей, при этом на Филиппинах - от 221,5 тысячи. Сейшелы обойдутся в 264,6 тысячи рублей, а отдых на Маврикии - от 288,1 тысячи рублей.
