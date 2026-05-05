В КЧР рассказали о поиске туристок, пропавших в горах

ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Поиск исчезнувших в горах Карачаево-Черкесии туристок осложняется погодными условиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В этой местности снег, поиск пропавших девушек осложнен погодными условиями", – сказал собеседник агентства.
Ранее ГУМЧС региона сообщило, что спасатели после обращения родителей начали поиски двух заблудившихся туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, их маршрут был зарегистрирован в МЧС. По данным прокуратуры, девушки приехали из Астраханской области. В СК отмечали, что поход начался 25 апреля.
В Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались в ущелье в горах
11 ноября 2025, 14:57