© iStock.com / AegeanBlue Вид с на пляж Алтынкум в Турции

В Анталье рассказали, каких расходов ожидают от туриста из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристический сектор Турции ориентируется на расходы российских туристов на уровне 1300–1500 долларов за поездку в Анталью.

Основная часть бюджета приходится на пакетные туры, однако значительная доля также формируется за счет дополнительных услуг — экскурсий, спа, ресторанов и шопинга.

Турция рассчитывает стабилизировать ситуацию с ценами в туристическом секторе, несмотря на их рост за последние два года.

АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Туристический сектор Турции ориентируется на расходы российских туристов на уровне 1300-1500 долларов за поездку в Анталью, сообщил РИА Новости представитель туротрасли региона.

Российские туристы в Турции тратят больше среднего уровня по сравнению с другими иностранными гостями, свыше 1000 долларов на человека, заявлял РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

"В наших расчетах на сезон мы закладываем средний расход российского туриста примерно на уровне 1300–1500 долларов за поездку, включая проживание, питание и дополнительные услуги внутри отеля", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что структура расходов остается относительно стабильной: основная часть бюджета приходится на пакетные туры, однако значительная доля также формируется за счет дополнительных услуг - экскурсий, спа, ресторанов и шопинга.