В Анталье рассказали, каких расходов ожидают от туриста из России - РИА Новости, 05.05.2026
Туризм
04:35 05.05.2026
В Анталье рассказали, каких расходов ожидают от туриста из России

РИА Новости: в Турции ждут расходы 1300-1500 долларов от туристов из РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристический сектор Турции ориентируется на расходы российских туристов на уровне 1300–1500 долларов за поездку в Анталью.
  • Основная часть бюджета приходится на пакетные туры, однако значительная доля также формируется за счет дополнительных услуг — экскурсий, спа, ресторанов и шопинга.
  • Турция рассчитывает стабилизировать ситуацию с ценами в туристическом секторе, несмотря на их рост за последние два года.
АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Туристический сектор Турции ориентируется на расходы российских туристов на уровне 1300-1500 долларов за поездку в Анталью, сообщил РИА Новости представитель туротрасли региона.
Российские туристы в Турции тратят больше среднего уровня по сравнению с другими иностранными гостями, свыше 1000 долларов на человека, заявлял РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.
"В наших расчетах на сезон мы закладываем средний расход российского туриста примерно на уровне 1300–1500 долларов за поездку, включая проживание, питание и дополнительные услуги внутри отеля", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что структура расходов остается относительно стабильной: основная часть бюджета приходится на пакетные туры, однако значительная доля также формируется за счет дополнительных услуг - экскурсий, спа, ресторанов и шопинга.
Турция рассчитывает стабилизировать ситуацию с ценами в туристическом секторе, несмотря на их рост за последние два года, заявлял ранее РИА Новости Гюнайдын.
