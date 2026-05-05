Появились подробности о пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двум туристкам из Астраханской области, пропавшим в горах Карачаево-Черкесии, по 25 лет.
ПЯТИГОРСК, 5 мая — РИА Новости. Двум туристкам, пропавшим в горах Карачаево-Черкесии, по 25 лет, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
«
"Дарье и Виктории по 25 лет. Обе девушки из Астраханской области", — рассказал собеседник агентства.
Следователи отмечали, что их поход в горы начался 25 апреля в Зеленчукском районе республики. Накануне девушки связались с родственниками и рассказали им, что не могут спуститься из-за сложных погодных условий. Вскоре они перестали выходить на связь.
Спасатели после обращения родителей начали поиски туристок, их маршрут был зарегистрирован в МЧС.