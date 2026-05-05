В Аптекарском огороде зацвели рябчики
10:20 05.05.2026 (обновлено: 10:22 05.05.2026)
В Аптекарском огороде зацвели рябчики

В Ботаническом саду МГУ началось цветение рябчиков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Цветущее растение "Рябчик императорский"
Цветущее растение "Рябчик императорский". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аптекарском огороде в Москве началось цветение рябчиков.
  • Их нередко ошибочно принимают за тюльпаны, но они относятся к отдельному роду, насчитывающему более 150 видов.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Цветение рябчиков началось в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, в экспозиции представлены рябчики шахматный и императорский, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.
"В "Аптекарском огороде" МГУ под открытым небом началось цветение рябчиков - представителей семейства лилейных. В экспозиции представлены, в частности, рябчик шахматный и рябчик императорский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рябчики нередко ошибочно принимают за тюльпаны, однако они относятся к отдельному роду, насчитывающему более 150 видов. Название растения связано с характерной пестрой окраской цветков, напоминающей "рябь".
"Рябчик шахматный известен в культуре с 1519 года. Его отличительная особенность - клетчатый рисунок лепестков, чаще всего лилово-алого оттенка, реже встречаются белые формы", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что рябчик императорский достигает высоты до 1-1,5 метра и формирует характерное соцветие: поникающие колокольчатые цветки, расположенные под "короной" из верхушечных листьев. Окраска варьируется от ярко-оранжевой до желтой.
"Посетить цветение можно по адресу: Москва, Проспект Мира, 26/1. Ежедневно с 10.00 до 21.00, вход до 20.00", - подчеркивается в сообщении.
