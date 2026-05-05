В Аптекарском огороде зацвели рябчики

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Цветение рябчиков началось в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, в экспозиции представлены рябчики шахматный и императорский, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.

В экспозиции представлены, в частности, рябчик шахматный и рябчик императорский

Отмечается, что рябчики нередко ошибочно принимают за тюльпаны, однако они относятся к отдельному роду, насчитывающему более 150 видов. Название растения связано с характерной пестрой окраской цветков, напоминающей "рябь".

"Рябчик шахматный известен в культуре с 1519 года. Его отличительная особенность - клетчатый рисунок лепестков, чаще всего лилово-алого оттенка, реже встречаются белые формы", - поясняется в сообщении.

Уточняется, что рябчик императорский достигает высоты до 1-1,5 метра и формирует характерное соцветие: поникающие колокольчатые цветки, расположенные под "короной" из верхушечных листьев. Окраска варьируется от ярко-оранжевой до желтой.