Тарасова назвала Трусову уникальной фигуристкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Александру Трусову уникальной спортсменкой.
- Тарасова считает, что Трусовой не обязательно исполнять рискованные прыжки в пять оборотов, чтобы доказать свою уникальность.
- Александра Трусова вернулась в спорт после рождения сына.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) является уникальной спортсменкой, ей не обязательно исполнять рискованные прыжки в пять оборотов, чтобы доказать это.
Ранее Трусова на шоу Этери Тутберидзе в Москве исполнила четверной лутц, а потом заявила о желании подготовить прыжок в пять оборотов.
«
"Я даже не думаю об этом, - сказала Тарасова, отвечая на вопрос о желании Трусовой выполнять прыжок в пять оборотов. - Я просто очень рада, что она вышла. Она уникальный человек, рада, что она вернулась и будет кататься, а мы все будем за нее болеть. Даже если она будет делать три с половиной или четверной, этого будет достаточно. Она же все делает четверные. Уникальный человек!"
У Трусовой в августе прошлого года родился сын. После этого спортсменка объявила о возвращении в спорт.