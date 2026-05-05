В Чебоксарах организовали третий ПВР из-за атаки ВСУ
14:37 05.05.2026
В Чебоксарах организовали третий ПВР из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Мария Ващук
Вид новых кварталов города Чебоксары
Вид новых кварталов города Чебоксары. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах организовали третий пункт временного размещения (ПВР) из-за атаки ВСУ.
  • Пункт открыли на базе школы, где дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Третий пункт временного размещения организовали в школе Чебоксар из-за массированной атаки ВСУ, сообщил глава города Станислав Трофимов.
Ранее глава Чебоксар информировал о том, что ПВР созданы на базе двух школ.
"В связи с массовой атакой пункты временного размещения людей для оказания помощи жителям развернуты", - написал Трофимов в своем канале на платформе "Макс", указав, что третий ПВР открыли на базе еще одной школы.
По его словам, на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром атаки продолжились. По данным минздрава республики, пострадали 3 человека.
ЧебоксарыОлег Николаев (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
