В Киеве в третий раз за ночь объявили воздушную тревогу.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за ночь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 04.32 (совпадает с мск). Кроме того, она звучит в части Киевской, а также в Черниговской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
