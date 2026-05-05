Трамп может возобновить боевые действия против Ирана, заявил Хегсет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет возможность возобновить боевые действия против Ирана.
- Пит Хегсет отметил, что Вашингтон надеется, что до возобновления активной фазы конфликта не дойдет.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет возможность возобновить боевые действия против Ирана, если Тегеран откажется заключить сделку.
"Президент сохраняет возможность в случае необходимости возобновить крупные боевые операции... Если Иран не желает выполнять свою часть соглашения или заключать сделку, то министерство войны настроено решительно и готово к работе", - сказал он в ходе брифинга, отметив, что Вашингтон надеется, что до возобновления активной фазы конфликта не дойдет.