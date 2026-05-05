СМИ: демократы в конгрессе призвали Трампа раскрыть данные о ЯО Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа демократов в палате представителей США призвала администрацию Трампа публично признать наличие у Израиля ядерной программы.
- Демократы считают молчание Вашингтона о ядерном потенциале Израиля неприемлемым на фоне конфликта США с Ираном и риска дальнейшей военной эскалации.
- Авторы письма запросили у администрации сведения о ядерной программе Израиля, включая данные о возможностях по обогащению и местах производства расщепляющихся материалов.
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Группа демократов в палате представителей США призвала администрацию президента Дональда Трампа публично признать наличие у Израиля ядерной программы, которую израильские власти официально не признают, пишет Washington Post со ссылкой на письмо законодателей госсекретарю Марко Рубио.
"Мы не можем выработать последовательную политику нераспространения для Ближнего Востока, сохраняя при этом официальное молчание о ядерном оружейном потенциале одной из сторон, находящейся в центре продолжающегося конфликта", — говорится в письме демократов.
По данным газеты, письмо подписали более двух десятков законодателей во главе с конгрессменом Хоакином Кастро. Они заявили, что молчание Вашингтона по этой теме стало неприемлемым на фоне конфликта США с Ираном и риска дальнейшей военной эскалации.
Washington Post отмечает, что Израиль не признает наличие у себя ядерной оружейной программы и не раскрывает доктрину возможного применения такого оружия. По данным издания, программа создавалась тайно с конца 1950-х годов, а для американских разведчиков ее существование стало "открытым секретом" еще в конце 1960-х.
Авторы письма запросили у администрации сведения о ядерной программе Израиля, включая данные о возможностях по обогащению, местах производства расщепляющихся материалов и о том, сообщал ли Израиль США свои условия применения ядерного оружия в нынешнем конфликте.