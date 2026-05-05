Трамп заявил, что США не торопятся с заключением сделки по Ирану - РИА Новости, 05.05.2026
12:39 05.05.2026
Трамп заявил, что США не торопятся с заключением сделки по Ирану

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона время не является решающим фактором в вопросе возможной сделки с Ираном.
  • Он добавил, что США уже нанесли Ирану значительный ущерб и потому не считают время решающим фактором в переговорах.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона время не является решающим фактором в вопросе возможной сделки с Ираном.
"Время для нас не имеет решающего значения", - сказал Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
По словам американского лидера, многие, включая "очень умных" и "умеренных" людей, хотели бы увидеть соглашение с Ираном. Трамп добавил, что США уже нанесли Ирану значительный ущерб и потому не считают время решающим фактором в переговорах.
"Мы уже вывели из строя многое из того, чем нам пришлось бы заниматься дальше, возможно, еще две-три недели. Время для нас не имеет решающего значения", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
