Трамп заявил, что США не торопятся с заключением сделки по Ирану

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона время не является решающим фактором в вопросе возможной сделки с Ираном.

"Мы уже вывели из строя многое из того, чем нам пришлось бы заниматься дальше, возможно, еще две-три недели. Время для нас не имеет решающего значения", - отметил он.