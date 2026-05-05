Трамп заявил, что США не торопятся с заключением сделки по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона время не является решающим фактором в вопросе возможной сделки с Ираном.
- Он добавил, что США уже нанесли Ирану значительный ущерб и потому не считают время решающим фактором в переговорах.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона время не является решающим фактором в вопросе возможной сделки с Ираном.
"Время для нас не имеет решающего значения", - сказал Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
"Мы уже вывели из строя многое из того, чем нам пришлось бы заниматься дальше, возможно, еще две-три недели. Время для нас не имеет решающего значения", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ
4 мая, 22:30