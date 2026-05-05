Трамп вновь заявил, что может направить авианосец к берегам Кубы

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что рассматривает возможность направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана.
"Возможно, на обратном пути из Ирана, когда мы закончим с этим (конфликтом - ред.), мы поставим авианосец "Авраам Линкольн" в паре сотен ярдов (около 180 метров - ред.) от берега (Кубы - ред.) и будем наблюдать за тем, как они захотят что-то предпринять", - сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News.
Это уже не первый случай, когда Трамп заявляет о планах США направить авианосец к кубинским берегам. На прошлой неделе он выступил с аналогичным утверждением, однако тогда речь шла о еще более близком расстоянии: президент обещал остановить корабль всего в 100 ярдах (около 91 метра) от берега острова.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.