Трамп не ответил на вопросы об угрозе режиму прекращения огня с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов об угрозе режиму прекращения огня с Ираном.

Иранские военные сообщили, что сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.

Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, с участием эсминцев, самолетов и 15 тысяч военных.

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов об угрозе режиму прекращения огня с Ираном, следует из трансляции мероприятия в Белом доме.

Завершив выступление на встрече с представителями малого бизнеса, американский лидер направился к выходу, не обращая внимания на вопросы журналистов о том, было ли нарушено перемирие между Ираном и США и продержится ли, по его мнению, режим прекращения огня.

Ранее иранские военные сообщили, что сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.