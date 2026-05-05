Трамп не ответил на вопросы об угрозе режиму прекращения огня с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов об угрозе режиму прекращения огня с Ираном.
- Иранские военные сообщили, что сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.
- Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, с участием эсминцев, самолетов и 15 тысяч военных.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов об угрозе режиму прекращения огня с Ираном, следует из трансляции мероприятия в Белом доме.
Завершив выступление на встрече с представителями малого бизнеса, американский лидер направился к выходу, не обращая внимания на вопросы журналистов о том, было ли нарушено перемирие между Ираном и США и продержится ли, по его мнению, режим прекращения огня.
Ранее иранские военные сообщили, что сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.
Информация об инциденте появилась после того, как Трамп анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
Трамп пригрозил стереть иранцев с лица земли
Вчера, 20:09